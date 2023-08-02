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Стал известен список новых хедлайнеров к 300-летию города Екатеринбурга

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Стал известен список новых хедлайнеров к 300-летию города Екатеринбурга
В России
Фото из открытых источников

Пополнился список звезд, которые были приглашены на празднование 300-летия города Екатеринбурга.

18 августа в Историческом сквере на концерте «АртПоколение Екатеринбург – 300» стоит ожидать Петра Дранга. На Плотинке в этот день споют вокалистки Михаила Турецкого «Сопрано». 19 августа можно услышать в Историческом сквере группу «Кино». Звездой «Екатеринбурга. Места действия» на Плотинке станет певица Валерия.

Ранее уже сообщались имена иных хедлайнеров. 17 августа на «Мисс Екатеринбург» появится «Банд'Эрос». 19 августа споют Хор Турецкого, Александр Новиков и «Чайф».

В парке Маяковского выступят Валерий Гергиев и Денис Мацуев. Также сыграет Свердловский рок-клуб «Чайф», Настя Полева, «Агата Кристи», «Урфин.

На иных площадках гостей будут ждать: Клава Кока, Нилетто, Игорь Бутман, Милана Стар, Пелагея. Перед самим салютом выступит группа «Дискотека Авария».
https://newdaynews.ru/ekaterinburg/802676.html

Текст: Информационное агентство «Informing»

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