У госпитализированной актрисы РФ Ирины Мирошниченко нашли опухоль в мозге

В средствах массовой информации на днях появились новости о том, что Ирину Мирошниченко госпитализировали в одну из клиник столицы. По предварительной информации, народная артистка РСФСР в настоящее время находится в реанимации. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

Ранее стало известно о том, что 81-летняя актриса находится в больнице под постоянным наблюдением медиков. Накануне появились сведения, что артистка до сих пор пребывает в реанимационном отделении.

К тому же, по данным источников, Мирошниченко подключили к аппарату ИВЛ. Состояние Ирины Петровной оценивается как очень тяжелое. Также появились неутешительные новости, что у звезды диагностировали опухоль головного мозга.