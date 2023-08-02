В Екатеринбург приедет жена Пригожина: список новых хедлайнеров к 300-летию города

Мене чем за три недели до празднования 300-летия Екатеринбурга стало известно о появлении четырех хедлайнеров. Пётр Дранга и участницы Soprano исполнят песни 18 августа 2023 года на презентации нового фонтана на Плотинке.

«Симфоническое КИНО» с хитами легендарного Виктора Цоя и Валерия выступят перед зрителями 19 августа. Выступление пройдет на главной сцене Исторического сквера во время гранд-спектакля «Екатеринбург. Место действия»

Напомним, что за неделю до празднования Дня Екатеринбурга в центре города запретят продавать алкогольные напитки. В сам праздник ограничения будут действовать в Академическом.