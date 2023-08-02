В Екатеринбурге жена 50-летнего бизнесмена обвиняет врачей в его смерти

Диагноз коронавирус стал роковым для семьи семьи Сергея Долгих. У мужчины было небольшое воспаление легких — КТ-1 (поражение менее 25% легких).

19 июня 2021 года он сам приехал в 14 больницу Екатеринбурга с сатурацией — 98% и результатами КТ. Его госпитализировали, однако через месяц не вылечили. 13 июля бизнесмен умер реанимации.

Всё это время Сергею выписывали поочередно 6 антибиотиков. Позже выяснилось, что организм умершего воспринимал только один вид препаратов, которого в больнице не было.

На третьи сутки в реанимации мужчине отменили антибактериальную терапию и назначили переливание плазмы крови от тех, кто переболел ковидом. После этого у него сильно отекло лицо и даже тело, а разрешение на процедуру мужчина даже не подписывал.

Жена погибшего считает, что бездействие врачей привело к сепсису, что подтверждает исследование ПКТ (уровня прокальцитонина). Его результаты просто зашкаливали.

Сергею только через неделю сделали повторно КТ, которое показало 70% поражение легких. Его состояние ухудшалось. 12 июля жене Долгих сказали, что завтра у ее мужа решающий день, так как весь организм в сепсисе и отказывают органы.

Предприниматель скончался 13 июля. Накануне гибели при инфузионной терапии ему ввели 6,5 литра жидкости (при диурезе всего 1,4 литра). Коллеги реаниматолога отметили, что не стали бы этого делать, поскольку это большая дозировка. Судмедэксперты на нашли ответ на вопрос, зачем нужен такой объем жидкости. Это и могло стать решающим фактором, спровоцировавших гибель пациента.