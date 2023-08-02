В Екатеринбурге жена 50-летнего бизнесмена обвиняет врачей в его смерти

Жительница Екатеринбурга по имени Людмила нашла в лесу гигантские грибы-зонтики. Снимками женщина поделилась 30 июля с порталом EU.RU. По заверению
В Каменске-Уральском простились со снайпером, погибшим на СВО. 25-летний Даниил Ульянов ушел на фронт 1 июня. Бойца с позывным Ульян не стало 10
Климат вскоре кардинально изменится. На Европу надвигается ледниковый период. Причиной этого является глобальное потепление. Об этом заявили датские
Стало известно, что во всех моделях IPhone 15 будет стоять Dynamic Island («Динамичный остров»). Также новинка оборудована титановой рамкой вместо
В Екатеринбурге была зафиксирована природная аномалия. Оказывается, за последние 5 месяцев выпало слишком мало осадков в городе. По данным синоптика
В Новосибирске начались отключения телевещания. Такая ситуация продолжится до 6 августа. С 31 июля до 6 августа возможны перерывы в трансляции