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Московский суд оштрафовал Apple на 400 тыс. рублей за неудаление двух запрещенных подкастов

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Московский суд оштрафовал Apple на 400 тыс. рублей за неудаление двух запрещенных подкастов
В России
Фото из открытых источников

Apple впервые оштрафована в России: 400 тысяч за неудаление запрещенного контента

Таганский районный суд Москвы вынес постановление о взыскании с технологического гиганта Apple штрафа в размере 400 тысяч рублей за нарушение административного законодательства. Этот штраф стал первым такого рода для корпорации на территории России.

Судебное решение было оглашено мировым судьей Тимуром Вахрамеевым, представляющим судебный участок №422 Таганского района. Apple обвинена в нарушении части 2 статьи 13.41 КоАП, предусматривающей ответственность за неудаление информации, подлежащей удалению. Для компании это первый прецедент привлечения к ответственности по данной статье в Российской Федерации.

Судья Вахрамеев в ходе объявления постановления подчеркнул, что размер штрафа оказался "ниже низшего" предела, что является меньше минимально возможного. Такое решение было принято, учитывая доводы, представленные на судебном разбирательстве. Однако он также отметил, что не было достаточных оснований для признания правонарушения Apple малозначительным.

По данным протокола, оглашенного в суде, Apple не удалила из своего сервиса приложения и подкасты, содержащие недостоверные сведения о специальной военной операции Российских Вооруженных Сил на Украине. Кроме того, компания размещала информацию, которая, по мнению суда, "призвана вовлечь несовершеннолетних в незаконную деятельность, направленную на дестабилизацию политической обстановки в России".

После оглашения протокола, защитники Apple попросили суд провести заседание в закрытом формате, чтобы предотвратить раскрытие коммерческой тайны в открытом процессе. Суд удовлетворил это ходатайство только частично, не вводя закрытый режим заседания, но ограничив число присутствующих лишь представителями защиты компании и исключив прессу до оглашения окончательного решения.


Текст: Информационное агентство «Informing»

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