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Милонов высказался о запрете гороскопов, карт Таро и работы гадалок

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Милонов высказался о запрете гороскопов, карт Таро и работы гадалок
В России
Фото из открытых источников

Виталий Милонов призывает к запрету гороскопов и гадалок: Атака на оккультное?

Санкт-Петербургский депутат Государственной Думы, Виталий Милонов, внес предложение о том, чтобы пресечь юридическое признание гороскопов, карт таро и профессиональных гадалок. Политик считает, что действия последних нарушают Федеральный закон о миссионерской деятельности.

Милонов утверждает, что гороскопы и экстрасенсы представляют собой форму оккультной белиберды, относящейся к религиозной секте. Эти мысли он выразил на своем официальном Telegram-канале.

По мнению депутата, различные медиумы и гадалки могут нанести вред обществу. Он заявляет, что они могут вызвать у своих обманутых клиентов депрессию и, следовательно, требуют запрета.

Однако, несмотря на эти тревожные заявления, нижняя палата Федерального собрания не сможет приступить к обсуждению данного вопроса до конца летнего периода.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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