Ирина Мирошниченко умерла в реанимации, не приходя в сознание

В Комитете по культуре Госдумы России дали оценку музыкальному фестивалю Лаймы Вайкуле «Рандеву». В нем приняли участие некоторые артисты из РФ,
Ксения Бородина сообщила, что она решила организовать для своих двоих дочек незабываемые летние каникулы. Сперва звездное семейство отдыхало на самом
После отъезда из РФ доходы Дмитрия Назарова сократились. Актер и его жена живут в дорогом доме в Каннах, поэтому они решили организовать концертный
Последний месяц лета обещает немало премьер. Телезрителей ждет продолжение нашумевшего телесериала «В ритме жизни», а также экранизация знаменитых
В латвийской Юрмале прошел музыкальный фестиваль «Рандеву». Он был организован Лаймой Вайкуле. Мероприятие посетили российские артисты, которые
На стадионе «Динамо» состоялось выступление Леонида Агутина через две недели после 55-летия. Музыкант собрал полный 35-тысячный стадион и выступил