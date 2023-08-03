Ирина Мирошниченко умерла в реанимации, не приходя в сознание

В реанимации одной из столичных клиник умерла российская актриса Ирина Мирошниченко. Артистка скончалась на 82 году жизни, так и не приходя в сознание после остановки сердца.

30 июля сообщалось, что звезда «Зимней вишни» была госпитализирована в больницу. Врачи диагностировали у нее грипп в тяжелой форме, поэтому перевели в реанимацию. 31 июля стало известно, что у Мирошниченко диагностировали аденому гипофиза.

Также врачи обнаружили доброкачественную опухоль в мозге, кисты в почках, утолщение стенок желудка. Как утверждалось тогда, Ирина Петровна знала о своем новообразовании. В последний раз она проходила обследование еще в июле.