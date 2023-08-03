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Исследователи из Швейцарии обнаружили связь между иммунитетом и старением

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Исследователи из Швейцарии обнаружили связь между иммунитетом и старением
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Фото из открытых источников

Швейцарские ученые из из Федеральной политехнической школы Лозанны (фр. École polytechnique fédérale de Lausanne) нашли метод борьбы со старением, который связан с воспалительными процессами. Результаты новой научной работы опубликованы в журнале Nature. По информации исследователей, блокирование белка STING в экспериментах с летучими мышами привело к существенному снижению воспалительной реакции в разных органах организма, которая с возрастом приводит к многих болезням, в том числе к онкологии и деменции.

Помимо всего прочего, блокирование указанного белка усиливает выносливость и силу, по крайне мере у обследуемых животных. Специалисты сейчас занимаются изучением последствий для здоровья человека при использовании нового метода.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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