МК: Никас Сафронов рассказал о последнем желании актрисы Ирины Мирошниченко

Близкий друг знаменитой российской актрисы театра и кино Ирины Мирошниченко известный художник Никас Сафронов рассказал о последнем желании умершей.

Во время беседы с изданием "МК" он поведал, что несколько лет назад артистка снялась в продолжении фильма "Зимняя вишня". Но фильм не был закончен. Спустя несколько лет скончался кинорежиссер Игорь Масленников.

"Ира очень хотела, чтобы на экраны вышла эта лента. Это было ее мечтой. Очень переживала, что до сих пор этого не случилось", — сказал Сафронов.

Художник надеется, что когда-то зрители обязательно увидят фильм и смогут восхититься талантом покойной актрисы.