Одно лицо с мамой: подросший сын Жанны Фриске Платон покорил публику

10-летний сын Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева с раннего детства увлекается музыкой. В социальных сетях юный Платон Шепелев похвастался своими новыми достижениями.

Наследник умершей певицы опубликовал ролик, на котором показал, как учится играть на гитаре. Несколько лет он занимался теннисом и музыкой, но со временем все же определился с увлечением. Мальчик бросил спорт и теперь все свободное время посвящает игре на гитаре.

Ведущий выбор сына одобрил. Платон спел хит американского рок-коллектива «Slipknot». Также мальчик сказал, что отец не разрешает произносить ругательные слова. Пользователи оценили навыки сына Фриске. Они отметили, что ребенок становится очень сильно похож на покойную мать.