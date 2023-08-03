Определены три страны, где россияне смогут отдохнуть дешевле, чем в Турции

По данным Артура Мурадяна, заместителя председателя Ассоциации туроператоров РФ (АТОР), есть несколько направлений, которые являются альтернативой Турции, где стоимость отдыха для россиян выросла.

Он рассказал, что отдых в Объединенных Арабских Эмиратах обойдется дешевле учитывая то, что сервис в ОАЭ несколько лет выше, в отличие от Турции. Туристы редко выходят за пределы отелей в Турции, а в Дубае он смогут провести много времени не только в отеле, но и за его пределами.

Вторым вариантом является Греция и Кипр. Однако с этим направлением есть некоторые проблемами, в том числе с логистикой перелетов. Туристы готовы платить за высококлассный отдых в отелях греческого типа, но по системе «все включено».