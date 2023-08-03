Певица Лайма Вайкуле заявила, что она никогда больше не поедет в РФ

Народная артистка Латвии Лайма Вайкуле в передаче «Настоящее время» (организация Минюстом была включена в список иноагентов) сообщила, что она больше никогда не приедет в РФ.

По словам исполнительницы, ранее она никогда не интересовалась политикой и очень об этом пожалела. Артистка добавила, что Россию она не считает местом сосредоточения культуры.

Чтобы Лайма смогла вернуться в страну, там должно наступить время, аналогичное 90-м годам.

«Должно случиться то, что было в 90-х: вера в перестройку, надежда в лучшую жизнь, правду. Едва ли доживу до этого времени, для себя решила, что больше никогда», — отметила певица.