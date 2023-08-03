Певица Верка Сердючка спела перед Пугачевой после отказа выступить с Лободой

На фестивале Laima Rendezvous Jurmala Лаймы Вайкуле в Юрмале певец Андрей Данилко отказался выступить на сцене со Светланой Лободой. Проходило мероприятие с 26 по 30 июля.

Артист в образе эпатажной проводницы согласился спеть после того, как Лобода была исключена из лайнапа. Данилко спел свой хит «Dancing Lasha Tumbai». Эту песню он исполнял на международном фестивале «Евровидение» в 2007 году.

В зале присутствовали Максим Галкин*, Алла Пугачева и Андрей Макаревич*. Кроме того, перед зрителями выступили Макс Барских и Вера Брежнева. Певец, к слову, попросил, чтобы в следующий раз музыкальное мероприятие состоялось в «украинском Крыму».

* Признан иностранным агентом на территории РФ по решению Минюста