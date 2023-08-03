Раймонд Паулс не пришел на фестиваль Вайкуле со словами «это все не для меня»

На минувшей неделе в латвийской Юрмале прошел фестиваль Laima Rendezvous Jurmalа. Его организовала певица Лайма Вайкуле. Латвийский композитор Раймонд Паулс рассказала, почему он не явился на данное мероприятие.

По словам маэстро, он не любит подобные фестивали.

«В последние годы у нее на фестивале я не был. Это не для меня. Там она делает по своему вкусу шоу», – сказал Раймонд.

Паулс добавил, что он исполняет музыку другой направленности, а эстрадный жанр ему не интересен.

«Я это все прошел, хочу играть лишь то, что нравится», – подчеркнул композитор.