Рикман, Вальц, Лэнг: составлен список самых известных в мире актеров-злодеев

Кто из знаменитых актеров играл злодеев и прочно закрепился в этих образах, пишет news.ru.

Алан Рикман запомнился зрителям ролью декана факультета Слизерин Северуса Снейпа в фильме о Гарри Поттере. Еще одна его отрицательная роль — Ханс Грубер в «Крепком орешке». Артиста удостоили награды за переповлощение в злодея. Ему досталась премия BAFTA за сыгранного Шерифа Ноттингема в ленте «Робин Губ: Принц воров».

Кристоф Вальц исполнил звездную «злодейскую» роль в проекте «Бесславные ублюдки» Квентина Тарантино. Он также сыграл штандартенфюрера СС Ганса Ланды, удостоившись «Оскара» и получив признание. На протяжении последующих лет актер появлялся в злодейских образах.

Хелена Бонэм Картер многие годы снималась в фильмах Тима Бертона и играла роли «харизматичных злодеек». Самыми запоминающимися стали картины «Алиса в стране чудес» и «Суини Тодд».

Джессика Лэнг стала известной благодаря «Американской истории ужасов». В проектах ей доставались отрицательные роли, и именно образы злодеек принесли актрисе «Оскар».