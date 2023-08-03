Россияне заметили в продаже ацетон в пластиковых бутылках с дизайном как у минералки

Внимательные россияне в продаже в одном из магазинов увидели подозрительную жидкость. Оказалось, что на прилавке был ацетон в пластиковых бутылках небольшого объема. По дизайну и форме эта тара была очень похожа на минеральную воду.

Фотографии были опубликованы на днях Telegram-каналом «Москва онлайн». На снимке видно бутылки объемом 0,5 литра, которые стоят на прилавке. В них разлита прозрачная жидкость.

При этом этикетка имеет белый фон. Она оформлена в сине-голубых цветах. Над надписью «Ацетон» изображены горы. Единственным отличием, пожалуй, является цена в 145 рублей.