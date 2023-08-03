Тайны наследства Ирины Мирошниченко раскрыл адвокат Шель

3 августа умерла звезда советского кинематографа Ирина Мирошниченко. Юрий Шель решил уточнить, кому достанется наследство актрисы. У Мирошниченко не было детей. Она при этом была замужем трижды, однако все мужья умерли.

Адвокат говорит, если есть завещание, наследство распределяется после его вступления в силу. Для оспаривания данного завещания нет повода, если среди родственников умершей нет нетрудоспособных людей или если нотариус не проверял дееспособность завещателя, который не отдавал себе отчет в действиях.

Правозащитник добавил, что есть случаи, когда завещание оспаривают в суде. Нотариус при этом в документе указывает: «Дееспособность проверена». Если же завещания нет, наследниками в первую очередь становятся дети, родители, супруг, причем в равных долях.