Ученые США нашли способ избавиться от мигрени за 15 минут с помощью маски для лица

Инновационное решение по избавлению от мигрени представили в ходе Американского общества головной боли, которое проходило в Остине. Ученые из Мичиганского университета представили специальную маску для лица, которая снимала головную боль у 40% пациентов уже через 15 минут. У 90% добровольцев боль уменьшилась на протяжении 2-х часов.

Использовалась специальная маска для лица. Она работает следующим образом – поток воздуха воздействует на нервы за носовой полостью, на так называемый клиновидно-небным узол, непосредственно связанный с тройничным нервом, вызывающий мигрень. Боль возникает после стресса, изменении гормонального фона, употреблении алкоголя или кофеина.