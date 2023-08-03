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Ученые США нашли способ избавиться от мигрени за 15 минут с помощью маски для лица

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Ученые США нашли способ избавиться от мигрени за 15 минут с помощью маски для лица
Новости науки
Фото из открытых источников

Инновационное решение по избавлению от мигрени представили в ходе Американского общества головной боли, которое проходило в Остине. Ученые из Мичиганского университета представили специальную маску для лица, которая снимала головную боль у 40% пациентов уже через 15 минут. У 90% добровольцев боль уменьшилась на протяжении 2-х часов.

Использовалась специальная маска для лица. Она работает следующим образом – поток воздуха воздействует на нервы за носовой полостью, на так называемый клиновидно-небным узол, непосредственно связанный с тройничным нервом, вызывающий мигрень. Боль возникает после стресса, изменении гормонального фона, употреблении алкоголя или кофеина.

Отметим, что создатели приступили к следующему этапу. Ученые намерены уменьшить маску для ее большей эффективности.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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