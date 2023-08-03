Верка Сердючка отказалась выходить на одну сцену со Светланой Лободой в Юрмале

Андрей Данилко, который выступает в образе Верки Сердючки, отказался участвовать в фестивале «Рандеву» Лаймы Вайкуле, прошедшем в Юрмале в том случае, если там будет Светлана Лобода.

В итоге певицу на мероприятие не пригласили. Выбор организаторы сделали в пользу Верки Сердючки.

К слову, Данилко не в первый раз высказывает негативное отношение в адрес артистки. В минувшем году Андрей слезы Лободы в социальных сетях назвал фальшивыми.

Нужно добавить, что фестиваль проходил с 26 по 30 июля. Вайкуле пригласила украинских артистов и некоторых российских музыкантов, которые были признаны иноагентами в России. Часть заработанных денег пойдут на помощь Украине.