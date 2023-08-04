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Атаковано черноморское побережье России: эксперты считают, что удары ВСУ могут вызвать панику среди отдыхающих

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Атаковано черноморское побережье России: эксперты считают, что удары ВСУ могут вызвать панику среди отдыхающих
В России
Фото из открытых источников

Атаки беспилотников противника по территории России постепенно превращаются в обыденные события. Практически ежедневно в сводках новостей можно прочитать о появлении дронов в том или ином регионе РФ. Ранним утром пятницы, 4 августа, неспокойно было на полуострове Крым в Феодосии, а также в Краснодарском крае в Новороссийске. Власти уже успели отчитаться, что все объекты ВСУ были уничтожены.

Минуты страха вследствие громких звуков взрывов все-таки довелось пережить многим. ТГ-каналы под утро сегодня сообщили об атаке украинских морских дронов близ Мысхако, района Новороссийска. Позже они написали, что российским сторожевым кораблем был уничтожен беспилотник. Вначале он горел, после чего сдетонировал. Взрыв был очень мощным.

Громко было в Крыму. Власти отчитались о сбитии 13 беспилотников. Жители Феодосии насчитали семь громких взрывов.

Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что работало ПВО — «все объекты сбиты, повреждений и пострадавших нет».

Однако эксперты, проанализировав географию атак, предупреждают, что «военная зона» постепенно расширяется, пишет «Блокнот». Она уже вышла за пределы Крыма и приблизилась к таким российским городам, как Анапа, Новороссийск и Геленджик. Звуки взрывов способны спровоцировать панику среди отдыхающих граждан и оказать негативное влияние на работу индустрии отдыха.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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