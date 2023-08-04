Военкор Романов утверждает, что в результате атаки морских беспилотников Украины поврежден большой десантный корабль

Военкор Романов утверждает, что в результате атаки украинских морских дронов в пятницу, 4 августа, повреждения получил большой десантный корабль.

Минувшей ночью Вооруженные силы Украины двумя морскими беспилотниками (безэкипажные катера, БЭКи) предприняли атаку на военно-морскую базу России в Новосибирске.

По официальной информации, представленной Министерством обороны РФ, дроны были визуально обнаружены и уничтожены огнем штатного вооружения одного из кораблей, которые осуществляли охрану внешнего рейда.

В многочисленных Телеграм-каналах появилось видео, на котором можно лицезреть, что подбитый БЭК очень долго горит, а потом мощно взрывается.

Спустя время появились новые ролики и сведения об атаке в Новороссийске, но уже от неофициальных источников. По умолчанию, к этой информации следует относиться с недоверием — по крайней мере до тех пор, пока она не будет подтверждена или опровергнута.

Военкор Романов в своем Телеграм-канале опубликовал видео из Новороссийска, на котором показал процесс буксирования большого десантного корабля. Под обнародованными кадрами он написал:

«В результате атаки БЭКов ВС Украины получил повреждения БДК».

На ролике можно заметить крен, который дал БДК. В то же время на видео не видны какие-либо повреждения в результате попадания БЭКа. Поэтому вполне может быть, что речь идет о банальной технической поломке, которая по времени совпала с днем атаки российской военно-морской базы в Новороссийске.