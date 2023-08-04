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Внебрачный сын Жириновского потребовал признать законное отцовство через суд

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Внебрачный сын Жириновского потребовал признать законное отцовство через суд
В России
Фото из открытых источников

Олег Эйдельштейн обращается в суд, требуя признать Жириновского своим отцом: наследственные права в игре

Александра Семенова, пресс-секретарь Никулинского суда Москвы, сообщила РИА Новости о заявлении Олега Эйдельштейна, в котором он настаивает на признании Владимира Жириновского своим биологическим отцом. Эйдельштейн стремится воспользоваться наследственными правами, связанными с подтверждением своего происхождения.

"Истец просит установить факт отцовства Жириновского В.В. по отношению к нему для реализации своих наследственных прав", - подтвердила Семенова.

Впрочем, дата рассмотрения иска еще не была назначена на момент общения с пресс-секретарем суда.

Следует отметить, что Олег Эйдельштейн, предположительно внебрачный сын Жириновского, привлек внимание СМИ в феврале, когда участвовал в конфликте с полицейскими в ресторане "Ткемали", расположенном в центре Москвы. За этот инцидент Эйдельштейн был приговорен к 15 суткам ареста.

Напомним, что Владимир Жириновский, известный политический деятель, скончался 6 апреля 2022 года.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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