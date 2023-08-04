86-летний актер Юрий Назаров резко высказался о поведении Чулпан Хаматовой

86-летний актер Юрий Назаров, который сыграл более чем 300 ролей в кино и прославился после участия в фильме «Андрей Рублев» (сыграл великого князя Василия I), картине «Горячий снег» (сыграл старшего сержанта Уханова), а также в ленте «Маленькая Вера» (сыграл отца Веры), решил прокомментировать поведение Чулпан Хаматовой.

Актриса, напомним, сразу же после начала СВО сбежала в Латвию и оттуда дает местной прессе русофобские интервью, где говорит, что стыдиться России.

«Есть выражение: артисты — это дети, но сукины. Вот Хаматова — сучья дочь. Она предатель. Стыдно ей, что она из РФ? Пусть постыдится, как повела себя по отношению к родной стране и зрителю, который ее любил. Была хорошая актриса, но хорошим человеком не оказалась…», - возмутился народный артист РФ.