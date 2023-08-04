Чем запомнится умершая актриса Ирина Мирошниченко российским зрителям

В 82 года скончалась известная российская актриса Ирина Мирошниченко. Артистка сочетала в себе талант и внешние данные. РИА Новости пишут, чем запомнится россиянам умершая кинозвезда.

К Ирине Петровной известность пришла после фильма "Гостья из будущего", картины "Я шагаю по Москве" и ленты "Андрей Рублёв". Также ее самыми запоминающимися проектами стали "Второе дыхание" и "Шляпа".

"О ее красоте —отстраненной, картинной, сошедшей с полотен фламандских мастеров, можно слагать поэмы. Она была яркая, но с другой стороны — земная выстроенная по художественным канонам", — пишет издние.

Актриса с огромным удовольствием исполняла любые роли, даже эпизоды. Мирошниченко на сцену родного МХТ выходила до последних дней своей жизни.