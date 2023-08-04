Юлия Пересильд в дерзком платье-сетке устроила яркую съемку на пляже с дочерьми

Юлия Пересильд в настоящее время проводит отпуск с близкими. Актриса уже побывала вместе с бойфрендом Михаилом Тройником в КНР, а затем отправилась в Таиланд. К артистке присоединились ее наслденицы — 14-летняя дочка Анна и 10-летняя Мария.

Звезда отвела девочек на пляж. Она предпочла для семейного выхода дерзкий наряд. Юля одела бикини и черное платье-сетку. Волосы она оставила распущенными и мокрыми, прикрыв лицо черными солнцезащитными очками.

Также Пересильд опубликовала фото дочерей во время плавания. Страшая наследница предпочла бикини с леопардовым принтом, а младшая - голубой спортивный купальник. Девочки взялись за руки и мило улыбались перед камерой.