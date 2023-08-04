Официально: названы главные актеры российского ремейка сериала «Постучись в мою дверь»

В онлайн-кинотеатре Okko официально подтвердили появившуюся информацию о том, что главных героев российского ремейка турецкого сериала "Постучись в мою дверь" сыграют Никита Волков и Лиана Гриба. Актеры воплотят на экране образы Саши и Сергея - аналогов Серкана и Эды.

Также выяснилось, что Юлия Серина, Александра Тулинова, Екатерина Шумакова сыграют в фильме подруг героини. Максиму Белбородову достанется роль антагониста, а Владу Соколовскому - роль друга главного героя. Менеджера певицы исполнит сын Тины Лео Канделаки, а Анна Невская сыграет тетю главной героини. Екатерина Волкова воплотит образ матери главного героя. К касту присоединился также Евгений Ч****ков.