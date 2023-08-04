Перечислены три актёра из Голливуда, которые свободно владеют русским языком

Мало кто из голливудских актёров может похвастаться знанием русского языка. Однако на днях были перечислены три артиста из Голливуда, которые сумели его выучить.

Кейт Бекинсейл сыграла в фильме "Перл Харбор", а также ленте "Интуиция". Актриса изучала русский во время учебы в Оксфордском университете.

Рэйф Файнс стал известен после ролей в фильме "Повелитель бури" и "Список Шиндлера". Артист выучил русский благодаря своему интересу. Он обожает творчество Достоевского. Актер даже играл барина Райкина в драме РФ "Две женщины", снятой по пьесе Тургенева.

Вигго Мортенсен знает 5-ть языков, русский в том числе. Он сыграл бандита в "Пороке на экспорт". Для освоения русского языка знаменитость занимался регулярно с репетитором и посетил РФ, чтобы целиком погрузиться в местную языковую среду.