РИАН: подростки в Архангельской области жестоко обращаются с животными

Жители населенного пункта под Плесецком обвиняют 15-летних подростков в том, что те избивают животных и обижают своих сверстников. Следователи обратили внимание на это только после публикации в Сети скандального ролика, пишет РИАН.

Первые видео неправомерных действий появились в июле. Молодые люди издевались над котом. Это происходило в пгт. Савинский. Местные жители написали заявление в полицию, чтобы правоохранители присекли такие действия.

Один из участников видео - 15-летний Садык с плохой репутацией. В школе его оставили несколько раз на второй год. После этого он был и вовсе переведен на домашнее обучение.

Видеоролик в итоге заинтересовал СМИ. В поселок отправили следователей вместе с сотрудниками СК Архангельска. По факту произошедшего возбуждено дело за жестокое обращение с животными.