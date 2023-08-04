Российская телеведущая Дана Борисова в белом платье неожиданно заговорила о свадьбе

Звезда «Армейского магазина» Дана Борисова официально состояла в браке всего один раз. На днях теледива вышла на связь со своими поклонниками в социальных сетях в белом свадебном платье.

Ведущая запечатлела себя на фото в одном из столичных свадебных салонов. В кадре она стояла перед зеркалом в подвенечном платье с пышной юбкой и рукавами. Снимок Дана подписала словами:

Кстати, в последний раз на свадьбе была семь лет назад, не гостем, а ведущей.

Выяснилось, что Борисова летит в Турцию на свадьбе к своей подруге. В целом же, знаменитость не раскрывает подробности личной жизни, однако поклонники верят, что вскоре увидят свою любимицу в качестве невесты.