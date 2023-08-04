Сын Александра Малинина бросил балерину и нашел себе новую девушку

Несколько лет назад средства массовой информации писали, что сын народного артиста РФ Александра Малинина состоит в романтических отношениях с известной балериной Анастасией Ужанской. Но оказалось, что пара рассталась.

Фрол Малинин нашел себе новую девушку. В социальных сетях звездный наследник поделился с фанатами новой фотографией. На снимке он предстал со своей спутницей.

Пока что он не представил избранницу общественности. Сейчас влюбленные проводят вместе время в Париже. Дети Малинина очень редко делятся подробностями личной жизни, однако время от времени публикуют новые кадры и выражают уважение к отцу с помощью теплых слов.