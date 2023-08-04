Yandex.RTB

Тимур Хайдаров показал рельефный пресс поп-короля Филиппа Киркорова

Image 16+
Тимур Хайдаров показал рельефный пресс поп-короля Филиппа Киркорова
Знаменитости
Фото из открытых источников

Пластический хирург Тимур Хайдаров во время конфликта с певицами Славой и Любовью Успенской и Славой решил все бросить и улететь за рубеж. Он ехал в Грецию. Там сейчас отдыхает его хороший друг Филипп Киркоров.

На днях они встретились на курорте. Тимур опубликовал новый ролик с Филиппом. На видео Хайдаров продемонстрировал подтянутую фигуру поп-короля. Врач назвал Киркорова древнегреческим богом Аполлоном.

«Как вам загар, как он ложится на новое тело? Что за Аполлон!» — написал хирург.

Звездный врач добавил, что пока артист не сделал идеальное тело. Вскоре он будет работать в спортивном зале и кататься на доске для серфинга.

 

Текст: Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
86-летний актер Юрий Назаров резко высказался о поведении Чулпан Хаматовой

Сегодня, 14:46

Юлия Пересильд в дерзком платье-сетке устроила яркую съемку на пляже с дочерьми

Сегодня, 14:36

Чем запомнится умершая актриса Ирина Мирошниченко российским зрителям

Сегодня, 14:33

Официально: названы главные актеры российского ремейка сериала «Постучись в мою дверь»

Сегодня, 11:59

Тимур Хайдаров показал рельефный пресс поп-короля Филиппа Киркорова

Сегодня, 11:14

Российская телеведущая Дана Борисова в белом платье неожиданно заговорила о свадьбе

Сегодня, 10:34

Сын Александра Малинина бросил балерину и нашел себе новую девушку

Сегодня, 10:25

Перечислены три актёра из Голливуда, которые свободно владеют русским языком

Сегодня, 10:15

Зрители освистали певицу Брежневу на концерте в Юрмале из-за незнания украинского языка

Сегодня, 10:09

Ученый Жебин: в КНДР больше всего любят фильм о Штирлице и «Иронию судьбы»

Сегодня, 10:03

Раймонд Паулс не пришел на фестиваль Вайкуле со словами «это все не для меня»

Вчера, 21:17

Рикман, Вальц, Лэнг: составлен список самых известных в мире актеров-злодеев

Вчера, 21:07

Певица Лайма Вайкуле заявила, что она никогда больше не поедет в РФ

Вчера, 19:54

Тайны наследства Ирины Мирошниченко раскрыл адвокат Шель

Вчера, 19:48

Исследователи из Швейцарии обнаружили связь между иммунитетом и старением

Вчера, 19:21

Певица Верка Сердючка спела перед Пугачевой после отказа выступить с Лободой

Вчера, 19:06

Верка Сердючка отказалась выходить на одну сцену со Светланой Лободой в Юрмале

Вчера, 19:01

МК: Никас Сафронов рассказал о последнем желании актрисы Ирины Мирошниченко

Вчера, 18:55

Ирина Мирошниченко умерла в реанимации, не приходя в сознание

Вчера, 13:15

Одно лицо с мамой: подросший сын Жанны Фриске Платон покорил публику

Вчера, 13:02

Агутин объяснил отсутствие Варум на своем юбилейном концерте в «Динамо»
  • 2-08-2023, 08:57

Агутин объяснил отсутствие Варум на своем юбилейном концерте в «Динамо»

На стадионе «Динамо» состоялось выступление Леонида Агутина через две недели после 55-летия. Музыкант собрал полный 35-тысячный стадион и выступил

Доходы проживающего во Франции Назарова сильно сократились
  • 2-08-2023, 19:02

Доходы проживающего во Франции Назарова сильно сократились

После отъезда из РФ доходы Дмитрия Назарова сократились. Актер и его жена живут в дорогом доме в Каннах, поэтому они решили организовать концертный

В Госдуме России запретили певице Алле Пугачевой возвращаться в РФ
  • 1-08-2023, 19:48

В Госдуме России запретили певице Алле Пугачевой возвращаться в РФ

В латвийской Юрмале прошел музыкальный фестиваль «Рандеву». Он был организован Лаймой Вайкуле. Мероприятие посетили российские артисты, которые

МК: Никас Сафронов рассказал о последнем желании актрисы Ирины Мирошниченко
  • Вчера, 18:55

МК: Никас Сафронов рассказал о последнем желании актрисы Ирины Мирошниченко

Близкий друг знаменитой российской актрисы театра и кино Ирины Мирошниченко известный художник Никас Сафронов рассказал о последнем желании умершей.

Опубликован топ-10 сериалов августа
  • 2-08-2023, 09:04

Опубликован топ-10 сериалов августа

Последний месяц лета обещает немало премьер. Телезрителей ждет продолжение нашумевшего телесериала «В ритме жизни», а также экранизация знаменитых

У госпитализированной актрисы РФ Ирины Мирошниченко нашли опухоль в мозге
  • 2-08-2023, 19:13

У госпитализированной актрисы РФ Ирины Мирошниченко нашли опухоль в мозге

В средствах массовой информации на днях появились новости о том, что Ирину Мирошниченко госпитализировали в одну из клиник столицы. По

Интересная информация