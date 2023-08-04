Тимур Хайдаров показал рельефный пресс поп-короля Филиппа Киркорова

Пластический хирург Тимур Хайдаров во время конфликта с певицами Славой и Любовью Успенской и Славой решил все бросить и улететь за рубеж. Он ехал в Грецию. Там сейчас отдыхает его хороший друг Филипп Киркоров.

На днях они встретились на курорте. Тимур опубликовал новый ролик с Филиппом. На видео Хайдаров продемонстрировал подтянутую фигуру поп-короля. Врач назвал Киркорова древнегреческим богом Аполлоном.

«Как вам загар, как он ложится на новое тело? Что за Аполлон!» — написал хирург.

Звездный врач добавил, что пока артист не сделал идеальное тело. Вскоре он будет работать в спортивном зале и кататься на доске для серфинга.