Умер актер Марк Марголис, звезда сериала «Во все тяжкие»

Актер Марк Марголис (Mark Margolis) умер в возрасте 83 года. Российским зрителям он запомнился ролью Гектора Саламанки в сериалае «Во все тяжкие» и фильме «Лучше звоните Солу».

Последние минуты артист провел в больнице Mount Sinai Нью-Йорка. Смерть актера наступила после борьбы с болезнью. Точный диагноз не сообщается.

Марголис снялся во многих известных фильмам. Среди них «Реквием по мечте», «Ганнибал», «Черный лебедь», «Лицо со шрамом», «Ной», «Рестлер», «Эйс Вентура: Розыск домашних животных», «Запретная кухня» и друние.

Также Марк отметился ролями в телесериалах: «Ваша честь», «Константин», «Тюрьма Оз». В фильмографии знаменитости более десятки кинопроектов.