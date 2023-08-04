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Умер актер Марк Марголис, звезда сериала «Во все тяжкие»

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Умер актер Марк Марголис, звезда сериала «Во все тяжкие»
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Фото из открытых источников

Актер Марк Марголис (Mark Margolis) умер в возрасте 83 года. Российским зрителям он запомнился ролью Гектора Саламанки в сериалае «Во все тяжкие» и фильме «Лучше звоните Солу».

Последние минуты артист провел в больнице Mount Sinai Нью-Йорка. Смерть актера наступила после борьбы с болезнью. Точный диагноз не сообщается.

Марголис снялся во многих известных фильмам. Среди них «Реквием по мечте», «Ганнибал», «Черный лебедь»,  «Лицо со шрамом», «Ной», «Рестлер», «Эйс Вентура: Розыск домашних животных», «Запретная кухня» и друние.

Также Марк отметился ролями в телесериалах:  «Ваша честь», «Константин», «Тюрьма Оз». В фильмографии знаменитости более десятки кинопроектов.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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