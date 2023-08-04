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В Екатеринбурге ленивая семья злит соседей, выкидывая мусор на тротуар

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В Екатеринбурге ленивая семья злит соседей, выкидывая мусор на тротуар
В России
Фото из открытых источников

На Старой Сортировке жители столкнулись с проблемой. О ней екатеринбурженцы рассказали вечером в четверг, 3 августа. Во дворах на ул. Седова появляются все время пакеты с мусором. Неизвестные люди оставляют мусор на клумбах или асфальтах.

Хочу напомнить тем, кто выбрасывает останки в чужих дворах, что они конченые! Если у тебя с головой, ногами, руками проблемы, донеси свой мусор хотя бы до урны.
На Седова дворы завалены пакетами. Аллею облагородили, но там тоже умудряются нагадить.
Просто уже бомбит. Людям без мозгов и моральных ценностей, понимания, что такое хорошо, а что плохо, считаю, нельзя размножаться, — возмущаются жители.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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