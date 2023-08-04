В Екатеринбурге ленивая семья злит соседей, выкидывая мусор на тротуар

На Старой Сортировке жители столкнулись с проблемой. О ней екатеринбурженцы рассказали вечером в четверг, 3 августа. Во дворах на ул. Седова появляются все время пакеты с мусором. Неизвестные люди оставляют мусор на клумбах или асфальтах.

Хочу напомнить тем, кто выбрасывает останки в чужих дворах, что они конченые! Если у тебя с головой, ногами, руками проблемы, донеси свой мусор хотя бы до урны.