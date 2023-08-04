Yandex.RTB

В Екатеринбурге сфотографировали огромное облако, похожее на ядерный гриб

Image 16+
В Екатеринбурге сфотографировали огромное облако, похожее на ядерный гриб
В России
Фото из открытых источников

Необычные облака, очень похожие на ядерные грибы, замечены в Екатеринбурге, а также в селе Никольское (Свердловская область). Фото были сделаны 4 августа на дублере Сибирского тракта. Снимки вызвали у жителей интерес.

По словам профессора Казанского федерального университета Юрия Переведенцева, такие облака - одни из видов кучевых облаков. Они могут достигать до десяти километров в высоту. Появление необычных облаков связано с погодными условиями. В этом случае возникли они из-за высокой влажности, инверсии атмосферы, жары.

Обычно после повышения атмосферы температура понижается, хотя данном случае возникает инверсия — теплый слой. Нижние струи пробивают слой, вызывая волновые движения, они и создают эффект «гриба». Облака не являются признаком опасностей и катастроф.

Подобные облака замечены в Екатеринбурге не в первый раз. Фотографии были опубликованы в социальных сетях.

Текст: Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
В Екатеринбурге сфотографировали огромное облако, похожее на ядерный гриб

Вчера, 21:48

Чиновница из ХМАО выложила откровенное видео в своем рабочем кабинете

Вчера, 21:06

В Екатеринбурге ленивая семья злит соседей, выкидывая мусор на тротуар

Вчера, 20:57

РИАН: подростки в Архангельской области жестоко обращаются с животными

Вчера, 20:08

Внебрачный сын Жириновского потребовал признать законное отцовство через суд

Вчера, 15:53

В Верхней Салде простятся с 29-летним военным Игошевым, погибшим на СВО на Украине

Вчера, 14:51

Жители Сортировки в Екатеринбурге проснулись от воя сирены

Вчера, 11:26

Военкор Романов утверждает, что в результате атаки морских беспилотников Украины поврежден большой десантный корабль

Вчера, 10:18

Атаковано черноморское побережье России: эксперты считают, что удары ВСУ могут вызвать панику среди отдыхающих

Вчера, 08:28

Милонов высказался о запрете гороскопов, карт Таро и работы гадалок

3-08-2023, 21:58

Россияне заметили в продаже ацетон в пластиковых бутылках с дизайном как у минералки

3-08-2023, 20:32

Определены три страны, где россияне смогут отдохнуть дешевле, чем в Турции

3-08-2023, 19:14

Московский суд оштрафовал Apple на 400 тыс. рублей за неудаление двух запрещенных подкастов

3-08-2023, 15:18

Екатеринбуржцу банк выдал банковскую карту с огромным минусом на счету

2-08-2023, 22:02

Суд оштрафовал «Ростелеком» на 1 млн рублей за пропаганду ЛГБТ на их сервисе Wink

2-08-2023, 20:23

Возле с Крымского моста ввели ограничения на движение судов и полет беспилотников

2-08-2023, 20:18

Стал известен список новых хедлайнеров к 300-летию города Екатеринбурга

2-08-2023, 15:36

Муж девушки, которую на Урале сбил катер, рассказал о ее состоянии здоровья

2-08-2023, 15:25

В Екатеринбурге жена 50-летнего бизнесмена обвиняет врачей в его смерти

2-08-2023, 15:20

Аксенов: запасов воды в Северо-Крымском канале хватит на три месяца

1-08-2023, 21:48

Мрачный прогноз: ученые из Дании нашли новую угрозу для Европы
  • 2-08-2023, 13:08

Мрачный прогноз: ученые из Дании нашли новую угрозу для Европы

Климат вскоре кардинально изменится. На Европу надвигается ледниковый период. Причиной этого является глобальное потепление. Об этом заявили датские

Ученые из США нашли новый способ борьбы с вирусами
  • 2-08-2023, 20:43

Ученые из США нашли новый способ борьбы с вирусами

Инновационная тактика противовирусной борьбы: Ученые из нью-йоркского университета создают молекулы, нейтрализующие вирусы Нью-Йоркский университет

Военный эксперт Кнутов призвал закрыть небо Москвы сетями для защиты от украинских беспилотников
  • 2-08-2023, 11:38

Военный эксперт Кнутов призвал закрыть небо Москвы сетями для защиты от украинских беспилотников

В свете участившихся атак Москвы беспилотниками противника и повысившегося вследствие этого напряжения в обществе остро стоит вопрос защиты неба

На Украине опубликовали видео с моментом атаки российского БДК «Оленегорский горняк»
  • Вчера, 11:13

На Украине опубликовали видео с моментом атаки российского БДК «Оленегорский горняк»

На Украине заявляют о том, что в ходе сегодняшней атаки украинских морских дронов в бухте Новороссийска был поврежден большой десантный корабль

Стал известен список новых хедлайнеров к 300-летию города Екатеринбурга
  • 2-08-2023, 15:36

Стал известен список новых хедлайнеров к 300-летию города Екатеринбурга

Пополнился список звезд, которые были приглашены на празднование 300-летия города Екатеринбурга. 18 августа в Историческом сквере на концерте

РИАН: подростки в Архангельской области жестоко обращаются с животными
  • Вчера, 20:08

РИАН: подростки в Архангельской области жестоко обращаются с животными

Жители населенного пункта под Плесецком обвиняют 15-летних подростков в том, что те избивают животных и обижают своих сверстников. Следователи

Интересная информация