В Екатеринбурге сфотографировали огромное облако, похожее на ядерный гриб

Необычные облака, очень похожие на ядерные грибы, замечены в Екатеринбурге, а также в селе Никольское (Свердловская область). Фото были сделаны 4 августа на дублере Сибирского тракта. Снимки вызвали у жителей интерес.

По словам профессора Казанского федерального университета Юрия Переведенцева, такие облака - одни из видов кучевых облаков. Они могут достигать до десяти километров в высоту. Появление необычных облаков связано с погодными условиями. В этом случае возникли они из-за высокой влажности, инверсии атмосферы, жары.

Обычно после повышения атмосферы температура понижается, хотя данном случае возникает инверсия — теплый слой. Нижние струи пробивают слой, вызывая волновые движения, они и создают эффект «гриба». Облака не являются признаком опасностей и катастроф.