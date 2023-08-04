В Верхней Салде простятся с 29-летним военным Игошевым, погибшим на СВО на Украине

В Верхней Салде завтра, 5 августа, простятся с 29-летним военным Андреем Игошевым, который погиб на СВО на Украине. Об этом сообщила администрация городского округа. Скончался молодой уралец еще 22 июля.

В ходе выполнения своего воинского долга в специальной военной операции погиб земляк. Администрация Верхнесалдинского городского округа приносит соболезнования близким и родным Андрея Игошева, — отмечается на странице администрации ГО в соцсети «ВКонтакте».