Жители Сортировки в Екатеринбурге проснулись от воя сирены

Сегодня утром, 4 августа, в Екатеринбурге ночью раздался вой сирены. Сигнал тревоги разбудил многих жителей Сортировки. Его было слышно примерно 10 минут, но этого хватило для того, чтобы люди сильно перепугались.

Проснулись от звука сирены. Выскочили на улицу на всякий случай. Вокруг не происходило ничего, просто стоял вой, — говорит местная жительница.