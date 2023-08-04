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Жители Сортировки в Екатеринбурге проснулись от воя сирены

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Жители Сортировки в Екатеринбурге проснулись от воя сирены
В России
Фото из открытых источников

Сегодня утром, 4 августа, в Екатеринбурге ночью раздался вой сирены. Сигнал тревоги разбудил многих жителей Сортировки. Его было слышно примерно 10 минут, но этого хватило для того, чтобы люди сильно перепугались.

Проснулись от звука сирены. Выскочили на улицу на всякий случай. Вокруг не происходило ничего, просто стоял вой, — говорит местная жительница.
Вот оно, доброе утро. Такое ощущение, что шел звук со стороны «Семь ключей». В третий раз было слышно со стороны электродепо. Было громко, - добавил другой молодой человек.

МЧС Свердловской области сообщило, что не поступало информации в экстренные службы. В городской диспетчерской добавили, что не зафиксировано никаких чрезвычайных ситуаций в этом микрорайоне.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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