Ъ: В деле группы «Параграф-88»* оказалась замешана школьница

В уголовном деле о заговоре с целью убийства Маргариты Симоньян и Ксении Собчак появился новый фигурант из экстремистской группировки «Параграф-88»* (*экстремистская группировка).

Сообщается, что обвиняемые применяли школьницу, чтобы заманить иммигрантов из Средней Азии в безлюдное место, где те подвергались нападениям.

Молодой девушке, проявившей интерес к этому расследованию, пока что не была назначена правовая мера. Не исключено, что несовершеннолетняя выступит свидетелем по этому делу. Помимо обвинения в хулиганстве фигурантам грозит статья 282.1 УК касательно создания и участия в экстремистском сообществе.