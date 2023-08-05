Под Новгородом построят полигон для испытания БПЛА

Новый шаг в развитии авиации: в Новгородской области будет построен полигон для беспилотных летательных аппаратов.

В рамках стратегии развития беспилотной авиации в России до 2030 года, в Новгородской области начнется строительство полигона для испытания беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Эта информация была обнародована губернатором Андреем Никитиным на форуме "Архипелаг 2023".

Основная часть научно-производственного центра БПЛА будет расположена на территории инновационного научно-технологического центра и новгородских предприятий электронной промышленности. Сам испытательный полигон разместится в Демянске.

После завершения строительства полигона запланирован всероссийский слет операторов боевых квадрокоптеров "Дронница", который пройдет в Великом Новгороде в конце августа. В рамках проекта также предусмотрено развитие средств радиоэлектронной борьбы для управления беспилотниками.

Согласно словам первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, утверждение нацпроекта по развитию беспилотных авиационных систем (БАС) запланировано до 1 сентября 2023 года.

"Открытие полигона для тестирования БПЛА является важным шагом в реализации национальной стратегии развития беспилотной авиации. Это не просто способствует технологическому прогрессу в сфере авиации, но и открывает новые возможности в таких отраслях, как сельское хозяйство, строительный надзор, создание геопространственных баз данных и доставка грузов в труднодоступные районы.

Развитие беспилотных технологий также сыграет ключевую роль в повышении безопасности и эффективности операций. Новгородская область становится пионером в этом направлении, создавая основу для дальнейшего прогресса и инноваций в отечественной беспилотной авиации." - читает Генеральный директор конструкторско-производственной компании «Новый Рубеж» Роман Минив.