МЭР: решение об смягчении запрета на полеты БПЛА могут принять в августе-сентябре

Планы разрешения использования беспилотников в отдельных регионах России: окончательное решение ожидается в осени

В августе или сентябре текущего года планируется принятие решения о введении исключений на запрет использования беспилотных летательных аппаратов гражданами в определенных регионах России. Об этом недавно сообщил Владимир Волошин, директор департамента развития цифровой экономики Минэкономразвития, в беседе с ТАСС.

По его словам, данная инициатива является частью совместной работы Министерства транспорта РФ (Минтранс) и Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация). Проект уже прошёл ряд этапов согласования и теперь находится на рассмотрении. Ожидается, что нововведения позволят учесть интересы граждан и обеспечить безопасность полетов в рамках экспериментальных программ.

28 июня глава соответствующего департамента Минэкономразвития РФ заявлял о рассмотрении возможности смягчения ограничений на использование дронов в некоторых регионах страны. Волошин подчеркнул, что полеты гражданских дронов будут разрешены там, где это считается необходимым и безопасным.

Тем временем, в Санкт-Петербурге запрет на использование беспилотников был продлен до 30 сентября. Отметим, что ограничительные меры также коснулись и использования гидроциклов в этом регионе.