Актер Назаров резко ответил Макаревичу за его слова о народе России

86-летний Юрий Назаров высказал свое отношение к Андрею Макаревичу*. Музыкант после оглашения СВО эмигрировал в Израиль. Из-за рубежа он выступает с русофобскими высказываниями. Недавно также певец принял участие в «Рандеву» Лаймы Вайкуле, собиравшем в деньги для нужд Украины.

«Макаревич совсем сошел с ума. Никогда он мне не нравился. Казался склизским человеком. Но сейчас вообще сдурел. Услышал, что русских обозвал дурным словом. То есть Пушкина, Тютчева, Ломоносова, академиков великих обозвал? Если честно, после его действий и заявлений это слово, которым назвал русский народ, к нему самому относится. Не уважаю Макаревича за его поступки, показал он гнилую личину после начала СВО», - возмутился Назаров.

*Признан иноагентом по решению Минюста



