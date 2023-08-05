Актер сериала «Счастливы вместе» Александр Якин неожиданно пропал с экранов

Александр Якин, который получил популярность благодаря сериалу «Счастливы вместе», неожиданно пропал с российских экранов.

Уроженец Чехова известен зрителю ролями в сериале «Восьмидесятые» и фильме «Парниковый эффект».

Но в последние годы артист не появлялся в кино, он не снимался сериалах. Из-за этого многие фанаты предположили, что актер решил закончить свою карьеру.

Как позже выяснилось, это домыслы. Якин захотел стать профессиональным актером, поэтому решил поступить в ГИТИС. После окончания учебы Александр вошел в труппу Театра наций. там он работает более 10-ти лет. Фанаты надеются увидеть своего кумира в продолжении проекта «Счастливы вместе».