Anna Asti заявила, что планирует выпустить песню на украинском языке

Певица Анна Дзюба, более известна под псевдонимом Anna Asti, которая является бывшей участницей дуэта Artik&Asti, во время прямого эфира в одной из своих социальных сетей заявила о том, что она планирует выпустить песню на украинском языке.

Как отметила артистка, ее команда в настоящее время работает над этим. Однако пока что они не нашли подходящий материал.

Был вопрос, связанный с тем, хочу ли записать песню на украинском языке. На самом деле, сильно хочу, над этим работаем, пока не нашли подходящую композицию, мне хочется, чтобы она была душа-даша невероятная, чтобы ассоциировалась с моей любовью к своей родине, к земле, с которой родом, которую безумно люблю, — сообщила певица.