Yandex.RTB

Anna Asti заявила, что планирует выпустить песню на украинском языке

Image 16+
Anna Asti заявила, что планирует выпустить песню на украинском языке
Знаменитости
Фото из открытых источников

Певица Анна Дзюба, более известна под псевдонимом Anna Asti, которая является бывшей участницей дуэта Artik&Asti, во время прямого эфира в одной из своих социальных сетей заявила о том, что она планирует выпустить песню на украинском языке.

Как отметила артистка, ее команда в настоящее время работает над этим. Однако пока что они не нашли подходящий материал.

Был вопрос, связанный с тем, хочу ли записать песню на украинском языке. На самом деле, сильно хочу, над этим работаем, пока не нашли подходящую композицию, мне хочется, чтобы она была душа-даша невероятная, чтобы ассоциировалась с моей любовью к своей родине, к земле, с которой родом, которую безумно люблю, — сообщила певица.

Текст: Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
Актер Назаров резко ответил Макаревичу за его слова о народе России

Сегодня, 20:50

Актер сериала «Счастливы вместе» Александр Якин неожиданно пропал с экранов

Сегодня, 18:34

Anna Asti заявила, что планирует выпустить песню на украинском языке

Сегодня, 18:22

Народный артист Назаров поддержал запрет на возвращение участников фестиваля Вайкуле

Сегодня, 16:27

Мама Гарика Харламова показала фото повзрослевшей 9-летней внучки Анастасии

Сегодня, 16:12

Артистка Лиза Арзамасова призналась, что сделала ринопластику после травмы носа

Сегодня, 16:02

Дочь Аллы Пугачевой Лиза на вилле «Марта» в Юрмале устроила дефиле перед отцом

Сегодня, 15:37

Ориентация Филиппа Киркорова, скандалы с Лаймой Вайкуле: что будет дальше

Сегодня, 15:20

Ведущая Тина Канделаки оценила Никиту Волкова в роли Серкана Болата

Сегодня, 15:14

Крики стояли на всю Юрмалу: сын Пугачевой Гарри дал волю своим эмоциям

Сегодня, 09:19

Ксения Бородина неожиданно опубликовала фото сына в день его рождения

Сегодня, 08:53

Ирина Хакамада опубликовала фото без очков и макияжа на Бали

Сегодня, 08:48

Названы 9 фэнтези-экранизаций для семейного просмотра

Сегодня, 08:13

Безработная Меган Маркл: как живет герцогиня после смерти королевы Елизаветы II

Сегодня, 08:04

Актриса Настасья Самбурская показала на фото, как выглядит в бикини

Сегодня, 08:00

Певец Наджиев связал смерть композитора Валерия Разумовского с оторванным тромбом

Сегодня, 08:00

ГЛАС.RU назвал актрис, которые стесняются своих настоящих фамилий

Вчера, 22:18

Лобода против Данилко: Составлен список самых известных звездных конфликтов

Вчера, 22:03

Чиновница из ХМАО выложила откровенное видео в своем рабочем кабинете

Вчера, 21:06

Лера Кудрявцева на курорте заявила, что ее разочаровали мужчины

Вчера, 20:51

Артист Юрий Назаров высказался о русофобии народной артистки СССР Ады Роговцевой
  • Вчера, 19:59

Артист Юрий Назаров высказался о русофобии народной артистки СССР Ады Роговцевой

Юрий Назаров высказался касательно русофобии народной артистки СССР Ады Роговцевой. В последнее время популярная актриса украинского происхождения

МК: Никас Сафронов рассказал о последнем желании актрисы Ирины Мирошниченко
  • 3-08-2023, 18:55

МК: Никас Сафронов рассказал о последнем желании актрисы Ирины Мирошниченко

Близкий друг знаменитой российской актрисы театра и кино Ирины Мирошниченко известный художник Никас Сафронов рассказал о последнем желании умершей.

Восточные глазки: какие турецкие телесериалы выйдут в 2023 году
  • 3-08-2023, 11:08

Восточные глазки: какие турецкие телесериалы выйдут в 2023 году

«Известия» рассказали, какие турецкие сериалы выйдут в 2023 году в России. Так, фанатов дизи ждет второй сезон «Семьи» (Aile). Этот фильм является

Иван Ургант провел свадьбу российского бизнесмена Ильи Тяглого в Италии
  • 2-08-2023, 21:48

Иван Ургант провел свадьбу российского бизнесмена Ильи Тяглого в Италии

Иван Ургант после закрытия «Вечернего Урганта» стал подрабатывать на свадьбах. На днях телеведущий прилетел в Италию для того, чтобы провести частное

Певица Мила Романиди рассказала о чудодейственных изменениях после клинической смерти
  • 2-08-2023, 21:18

Певица Мила Романиди рассказала о чудодейственных изменениях после клинической смерти

Исполнительница хита «Гавайская гитара» Мила Романиди рассказала «МК», что пережила клиническую смерть и об этом она вспоминает до сих пор с

Раймонд Паулс не пришел на фестиваль Вайкуле со словами «это все не для меня»
  • 3-08-2023, 21:17

Раймонд Паулс не пришел на фестиваль Вайкуле со словами «это все не для меня»

На минувшей неделе в латвийской Юрмале прошел фестиваль Laima Rendezvous Jurmalа. Его организовала певица Лайма Вайкуле. Латвийский композитор

Интересная информация