Anna Asti заявила, что планирует выпустить песню на украинском языке

Юрий Назаров высказался касательно русофобии народной артистки СССР Ады Роговцевой. В последнее время популярная актриса украинского происхождения
Близкий друг знаменитой российской актрисы театра и кино Ирины Мирошниченко известный художник Никас Сафронов рассказал о последнем желании умершей.
«Известия» рассказали, какие турецкие сериалы выйдут в 2023 году в России. Так, фанатов дизи ждет второй сезон «Семьи» (Aile). Этот фильм является
Иван Ургант после закрытия «Вечернего Урганта» стал подрабатывать на свадьбах. На днях телеведущий прилетел в Италию для того, чтобы провести частное
Исполнительница хита «Гавайская гитара» Мила Романиди рассказала «МК», что пережила клиническую смерть и об этом она вспоминает до сих пор с
На минувшей неделе в латвийской Юрмале прошел фестиваль Laima Rendezvous Jurmalа. Его организовала певица Лайма Вайкуле. Латвийский композитор