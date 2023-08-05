E1.ru: Спасатели выпустили срочное сообщение для свердловчан

Спасатели выпустили срочное сообщение для свердловчан. Так, в регионе 6 августа 2023 года ожидаются сильные дожди и грозы. Об этом заявило ГУ МЧС по Свердловской области.

«По информации синоптиков, в воскресенье, 6 августа, в Свердловской области пройдут сильные ливни и грозы», — пишут в пресс-службе ведомства в соцсети Telegram.

Спасатели в связи с этим просят всех жителей по возможности оставаться дома. Нужно быть бдительными и соблюдать все меры безопасности. О возникновении происшествий можно сообщить по телефону пожарно-спасательной службы 101 либо же по номеру вызова экстренных служб - 112.

Ранее также сообщалось, что Свердловскую область накроют ливни. Об этом говорит синоптик Алексей Пулин.