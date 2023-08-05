Народный артист Назаров поддержал запрет на возвращение участников фестиваля Вайкуле

Народный артист Российской Федерации Юрий Назаров поддержал первого зампреда комитета Госдумы по культуре Елены Драпеко и ее предложение не впускать назад в страну артистов, которые недавно приняли участие в музыкальном фестивале Лаймы Вайкуле.

По словам актера, эти музыканты предатели, поэтому в России им нет места. Назаров негативно высказался в адрес коллег, которые решили выступить В Юрмале. По его мнению, с «предателями» пора разбираться на законодательном уровне.

Хватит нашей доброты! Мы дураки, что им все прощаем. Классик сказал: в России две беды — это дороги и дураки. С дорогами решили проблему, осталось решить проблему с дураками, — сказал артист.