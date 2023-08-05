Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин является авантюристом и человеком, оказывающим влияние на ряд вещей, заявил российский посол в Великобритании Андрей Келин в интервью CNN.

«Евгений Пригожин принадлежит к тем, кто что-то планирует или что-то делает», — заявил посол.

Также Келин упомянул заслуги «музыкантов» и напомнил, что «Марш справедливости не нанес никакого ущерба.

«Поэтому мы признаем подвиги группы «Вагнера», когда они штурмовали Бахмут и все такое. <…> Не было вообще никакого ущерба. В моем понимании, он был одним из маршалов, который посчитал себя выдающимся», — подытожил посол.

Ранее СМИ сообщали, что бойцы ЧВК «Вагнер» 24 июня во время «Марша справедливости» дошли до Ростова, однако впоследствии развернулись и отправились в Белоруссию, где проводят инструктаж для военнослужащих братской страны до сих пор.