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Стало известно, зачем на жилых домах Екатеринбурга установлены странные конструкции

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Стало известно, зачем на жилых домах Екатеринбурга установлены странные конструкции
В России
Фото из открытых источников

Жителям Екатеринбурга стало известно, зачет на крышах жилых домов установлены странные конструкции. Горожане обратили внимание на бетонные навесы по улице Челюскинцев возле железнодорожного вокзала. Некоторые посчитали, что это козырек от солнца, выход на крышу либо же пилотный проект по установке солнечных батарей.

В мэрии объяснили, что это особенности конструкции зданий, которые были построены в СССР. «Навесы» являются лифтовыми надстройками и техническими помещениями, которые необходимы для обслуживания подъемников.

Архитекторы могли сделать отдельный технический этаж либо надстройку сделать на крыше. Первый вариант намного дороже, в связи с чем они отдали предпочтение второму варианту.

Надстройки пытаются обыграть и украсить, чтобы они смотрелись лучше, поэтому в жилых домах решили установить козырьки.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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