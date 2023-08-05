В Ревде жителей напугали звуков стрельбы и взрыва

На Украине заявляют о том, что в ходе сегодняшней атаки украинских морских дронов в бухте Новороссийска был поврежден большой десантный корабль
Военкор Романов утверждает, что в результате атаки украинских морских дронов в пятницу, 4 августа, повреждения получил большой десантный корабль.
Жители населенного пункта под Плесецком обвиняют 15-летних подростков в том, что те избивают животных и обижают своих сверстников. Следователи
Атаки беспилотников противника по территории России постепенно превращаются в обыденные события. Практически ежедневно в сводках новостей можно
Необычные облака, очень похожие на ядерные грибы, замечены в Екатеринбурге, а также в селе Никольское (Свердловская область). Фото были сделаны 4
Екатеринбуржец заказал себе банковскую карту при помощи онлайн-кабинета. Но когда ее активировал, он обнаружил рекомендацию пополнить свой счет и