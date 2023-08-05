В Ревде жителей напугали звуков стрельбы и взрыва

В Ревде (Свердловской области) местных жителей напугали сильные звуки стрельбы из автомата и взрывов гранат в районе Барановки. Выяснилось, что это тренировка исторической реконструкции в рамках проведения «Уральской брони». Фестиваль состоится 6 августа.

«Читатели сообщили о стрельбе на Барановке. Слышно более 50 выстрелов из автоматов. Спешим успокоить, что это проходит подготовка к реконструкции в рамках фестиваля „Уральская броня“», — сообщает «Ревда-инфо».

Военно-исторический фестиваль должен состоятся в горно-лыжном комплексе «Гора Волчиха» с 10 до 14 часов. На мероприятии проведут военную реконструкцию с техникой.