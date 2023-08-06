Проезд автомобилей по Крымскому мосту возобновили

Крымский мост возобновляет движение после временного закрытия

Крымский мост вновь принимает автотранспорт. Сообщение об этом поступило от Telegram-канала, который мониторит ситуацию на объекте. В воскресенье мост временно приостановил свою работу.

Подобные меры принимаются с целью обеспечения безопасности. На протяжении ряда лет Украинская сторона пытается атаковать данный транспортный узел и суда российского флота. О каждом таком решении о временном закрытии моста сообщается заранее.



