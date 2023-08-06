Врач Маскин: чрезмерный прием обезболивающих повышает риск инфаркта и инсульта

Под угрозой: как чрезмерный прием обезболивающих влияет на здоровье

Длительное и неконтролируемое употребление обезболивающих может причинить серьезный вред здоровью. Максим Маскин, главный врач лаборатории «Гемотест», разъяснил последствия игнорирования инструкций применения этих препаратов.

При превышении рекомендованного срока приема повышается риск нарушений в системах организма: желудочно-кишечной, сердечно-сосудистой и мочевыделительной. Так, частое употребление таких лекарств может поражать слизистую оболочку желудка, что усугубляет риск возникновения язвы и кровотечений. Кроме того, эти препараты могут вызывать заболевания сердца и сосудов, вроде инфаркта и инсульта. Долгосрочное употребление вредит функции печени и почек, что особенно опасно для пациентов с нарушениями в этих органах.

Люди с хроническими заболеваниями и пожилые находятся в группе особого риска. Также длительный прием может вызывать резистентность, то есть привыкание к дозе лекарства, и потребность в увеличении дозировки. Хотя эти препараты обычно не вызывают физической зависимости, некоторые пациенты могут развить психологическую зависимость, употребляя их профилактически.

Маскин также подчеркивает, что если боль беспокоит долгое время, простое употребление обезболивающего не решение: следует обратиться к врачу и выявить истинную причину дискомфорта.