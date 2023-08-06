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Аллу Пугачеву удивили игры ее детей и дочери Кристины Орбакайте с надувными шариками

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Аллу Пугачеву удивили игры ее детей и дочери Кристины Орбакайте с надувными шариками
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Фото из открытых источников

Аллу Пугачеву удивили игры ее близняшек Гарри и Лизы с дочерью Кристиной Орбакайте. Они набирали воду в надувные шарики, а затем лопали их во дворе.

Артистка ее супруг Максим Галкин* отдыхают на вилле в Латвии. Юморист решил снять новое развлечение. Он опубликовал видео в социальных сетях.

В кадре видно, что по двору лежит много лопнувших шариков. Дети весело провели время, заполняя водой шарики. В определенный момент вышла Примадонна, которая была удивлена всем происходящем. Так, Гарри подготовил себе очередной шарик, лопнув его на лету и ударив ногой. За ним подобные действия повторила Лиза и Клава.

«Это нормально? Это сейчас такие игры, да?» – удивилась Алла Борисовна.

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Текст: Информационное агентство «Informing»

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